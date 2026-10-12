¿Se va expulsado? Kunno agrede a Julio Camejo en La Granja VIP (VIDEO)

La polémica estalló en La Granja VIP, luego de la discusión que protagonizaron Kunno y Julio Camejo, misma que escaló cuando el influencer empujó al cubano en un caso que podría desencadenar en una expulsión.

¿Cómo fue la pelea de Kunno y Julio Camejo en La Granja VIP?

El enfrentamiento se originó cuando Kunno le reclamó a Julio Camejo sus discursos de moralidad, echándole en cara los constantes roces y problemas que el actor ha tenido con varias de las "Granjeras" del programa.

Kunno le gritó fuertemente argumentando que solo adopta una actitud agresiva cuando se trata de mujeres. Debido a este altercado y al empujón ejercido por el influencer, múltiples seguidores del programa han comenzado a exigir en redes sociales una sanción directa o la expulsión de Kunno por infringir las reglas de no contacto físico dentro del reality.

JULIO VS. KUNNO 😳 #LaGranjaVIP #LaGranjaCapataz https://t.co/9ICA5J6bT9 — PUTI 🇵🇷 🍬 (@fuetazopr) October 12, 2026

¿Qué pasará con Kunno en La Granja VIP tras agresión a Julio Camejo?

Si bien los dimes y diretes fueron de ambos lados, en el programa está prohibido el contacto físico, por lo que esta noche podría conocerse si hay una sanción para Kunno que de nueva cuenta se encuentra en el ojo del huracán.