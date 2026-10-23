La Granja VIP: Quién va a ser el traicionado, hoy viernes 23 de octubre de 2026

Esta semana está siendo una de las más intensas y polémicas dentro de La Granja VIP, por el fuerte enfrentamiento que han protagonizado Azalia y Rafa Mercadante, quienes han estado en el centro del escándalo.

Sin embargo, las estrategias de los granjeros siguen en pie, el día de ayer, Fernando Lozada fue el ganador de la Salvación, por lo que tendrá el poder de bajar a uno de sus compañeros de la placa de nominados y subir a otro.

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¿Quién va a ser el traicionado de la semana en La Granja VIP?

Dentro de la placa de nominados, se encuentran Azalia, Manelyk, Rafa Mercadante, y ‘Mono’ Osuna, cualquiera de ellos puede ser salvado por Fernando Lozada, quien ya mencionó que no tiene un equipo, por lo que la moneda está en el aire y todo puede pasar.

Todos los granjeros están buscando llegar a la final, pero saben que deben tener aliados para poder hacerlo, mientras sus rivales van perdiendo elementos.

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Dentro de las posibles traicionadas de la semana, los fans han mencionado a Natalia Alcocer y Niurka Marcos, esto según lo hablado entre Fernando Lozada y Azalia.

¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todas las emociones de la Traición, las podrás seguir en vivo por medio de la señal de Azteca UNO y por la plataforma de Disney +, el horario es las 20:30 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México.

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