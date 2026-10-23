Inicia la venta general y se acaban los boletos para el concierto de U2: ¿en qué fechas quedan?

Desde que se confirmó el regreso de U2 a nuestro país, los fans estaban esperando el arranque de la venta de boletos, por ese motivo la banda de rock confirmó una tercera fecha como parte de su gira ‘The Greatest Show On Earth World Tour’.

¿Cuándo son los conciertos de U2 en México?

La banda se va a presentar en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México en 23, 26 y 28 de febrero de 2027, en el anuncio de su regreso a nuestro país, también se suma Beck como invitado especial.

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El motivo de la gira es el lanzamiento de su nuevo disco, el cual lleva por nombre ‘Carnaval De Luz’, cuyo lanzamiento se encuentra previsto para el 13 de noviembre de 2026.

La banda también va a tener presentaciones en Brasil, Argentina, Estados Unidos y Europa, especialmente en Irlanda, donde todo comenzó.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de U2?

La preventa para el concierto de U2, arrancó el jueves 22 de octubre, mientras que la venta al público en general, es el 23 del mismo mes, todo por medio de la plataforma de Ticketmaster, donde la compra de boletos está limitado a cuatro por persona.

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Los precios de los boletos para poder ver a U2 en el Estadio GNP Seguros, va desde los mil 597 pesos a los 8 mil 959 pesos, mientras que los paquetes VIP, llegan a costar hasta 22 mil 800 pesos.

Hasta el momento, todavía quedan boletos disponibles para las fechas del 23 y 28 de febrero, mientras que para el 26 del mismo mes, ya están agotadas las entradas.

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