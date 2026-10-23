Detienen al director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, Tabasco, durante cateos de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) confirmó la detención del director de Seguridad Pública del municipio de Emiliano Zapata, como resultado de una serie de cateos realizados este viernes 23 de octubre de 2026.

A través de un comunicado oficial, la dependencia estatal informó que los operativos se llevaron a cabo en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca (FIRT Olmeca), lo que permitió la captura de varias personas.

Entre los detenidos se encuentra el titular de la Dirección de Seguridad Pública municipal, cuya identidad no fue revelada por las autoridades.

¿Qué ocurrió durante los cateos en Emiliano Zapata, Tabasco?

La Fiscalía de Tabasco detalló que las acciones de seguridad se desarrollaron en distintos inmuebles del municipio de Emiliano Zapata, como parte de investigaciones encabezadas por la institución.

Sin embargo, el comunicado no precisa el número total de detenidos, los delitos que se investigan ni las circunstancias particulares que motivaron los cateos.

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La dependencia tampoco informó si durante las diligencias fueron aseguradas armas, drogas u otros objetos relacionados con las investigaciones.

¿Qué informó la Fiscalía sobre el director de Seguridad Pública detenido?

La FGET señaló que las personas capturadas mantienen su presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial competente determine su responsabilidad mediante una sentencia.

Asimismo, aseguró que proporcionará información adicional conforme avancen las investigaciones y existan datos que puedan hacerse públicos.

La Fiscalía reiteró su compromiso con la procuración de justicia y la aplicación de la ley, además de mantener la coordinación con otras instituciones de seguridad.

La fiscalía de Tabasco confirmo la detención del funcionario municipal / Especial

Finalmente, invitó a la ciudadanía a utilizar su herramienta digital de WhatsApp, Chatea con tu Fiscal, al número 993 277 2050, para denunciar delitos, solicitar asesoría legal o dar seguimiento a carpetas de investigación de manera confidencial.

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