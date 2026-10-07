La comediante Olga Sana fue hospitalizada de emergencia al sufrir una recaída por el cáncer que padece

Hace varios días, se dio conocer que la comediante Bettyna Salazar, conocida por el nombre de su personaje "Olga Sana", ha tenido que enfrentar algunas complicaciones de salud, luego de confirmarse que tuvo una recaída ocasionada por el cáncer de mama, tema que ha encendido las alarmas de sus fans.

Recordemos que, hace 11 años los médicos la diagnosticaron con esta enfermedad a la cual enfrentó y logró superar en ese momento; sin embargo, se ha dado a conocer que este miércoles 7 de octubre tuvo que ser internada para ser operada nuevamente.

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¿Cuál es el estado de salud de ‘Olga Sana’?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la famosa compartió con sus miles de fans que durante la mañana de este miércoles, iba a ser internada para someterse a una nueva operación, por lo que le pidió a sus seguidores una oración para que el procedimiento salga bien.

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"Me interno a las 8 de la mañana y mañana mismo es la cirugía (miércoles 7 de octubre)"

En el video que compartió, la actriz aseguró que tras esta intervención es parte de su tratamiento, pues por segunda ocasión fue diagnosticada con cáncer.

"Necesito de sus oraciones, la cirugía es decisiva para saber qué va a pasar"

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