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Show drag llena de color y alegría el Mercado Principal de Campeche

Un espectáculo drag llenó de música y color el Mercado Principal Pedro Sainz de Baranda durante las ventas especiales.

David Vázquez

Por David Vázquez

9 de may de 2026

1 min

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Presentación drag enciende el ambiente en el mercado Pedro Sainz de Baranda
Presentación drag enciende el ambiente en el mercado Pedro Sainz de Baranda / David Vázquez

En la zona de la sombrilla del Mercado Principal Pedro Sainz de Baranda, una presentación de drags encendió los ánimos de los visitantes que acudieron a realizar sus compras para la comida del fin de semana o los regalos de mamá.

El hallazgo ocurrió después de que su madre acudiera a visitarlo al no poder contactarlo.

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La presentación generó expectación entre los testigos con una serie de números musicales llenos de color, alegría y diversión.

En la central de abasto de la capital campechana, estas actividades continuarán en las siguientes horas y días con motivo de las ventas especiales por el Día de las Madres y el Día del Maestro.

Cabe señalar que, además de los shows musicales, también habrá presentaciones de comediantes conocidos en la capital para animar a quienes asistan a la central de abastos.

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JGH

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