Show drag llena de color y alegría el Mercado Principal de Campeche

En la zona de la sombrilla del Mercado Principal Pedro Sainz de Baranda, una presentación de drags encendió los ánimos de los visitantes que acudieron a realizar sus compras para la comida del fin de semana o los regalos de mamá.

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La presentación generó expectación entre los testigos con una serie de números musicales llenos de color, alegría y diversión.

En la central de abasto de la capital campechana, estas actividades continuarán en las siguientes horas y días con motivo de las ventas especiales por el Día de las Madres y el Día del Maestro.

Cabe señalar que, además de los shows musicales, también habrá presentaciones de comediantes conocidos en la capital para animar a quienes asistan a la central de abastos.

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JGH