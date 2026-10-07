Mérida se prepara para la Feria del Relleno Negro: conoce cuándo y dónde se realizará

Las actividades gastronómicas continuarán en Mérida este mes de octubre, pues una subcomisaría de la ciudad recibirá la primera edición de la Feria del Relleno Negro.

Este evento culinario se realizará en la subcomisaría de Yaxché Cásares, donde recibirá a decenas de visitantes en sus actividades.

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Se dio a conocer que se tendrán antojitos regionales, bebidas, postres, además de otros eventos culturales para toda la familia.

¿Cuándo y dónde se realizará la Feria del Relleno Negro en Mérida?

La Feria del Relleno Negro en Yaxché Cásares en Mérida se realizará el próximo sábado 10 de octubre desde las 17:00 horas.

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Se dio a conocer que se tendrán panuchos, salbutes, empanadas, tacos, tortas, entre otros con el relleno negro como protagonista.

Habrá diversos precios para los platillos, los cuales estarán completamente llenos de tradición yucateca.