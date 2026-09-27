Novio de Paola Rojas amenaza a Adrián Marcelo tras video de la comunidad judía

Jorge Manuel Suárez Azcargota, empresario tapatío y novio de la periodista Paola Rojas, lanzó un contundente mensaje y una severa advertencia en redes sociales contra el regiomontano Adrián Marcelo. Esto después de que el influencer participará en un video relacionado a la comunidad judía en México.

Varios usuarios de redes sociales señalaron que, dentro del material audiovisual, el regiomontano usó estereotipos antisemitas y burlas dirigidas a la comunidad; este hecho generó la molestia de varios judíos dentro del país y llevó a Suárez Azcargota a expresar su molestia.

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La controversia se desató a raíz de la participación del comediante en una entrega del canal de YouTube Proyecto Escolar, titulada "Judíos en Polanco", publicada el pasado 22 de septiembre. En el material, usuarios acusaron al creador de contenido y a Adrián Marcelo de criticar a la comunidad judía.

En un video difundido en sus canales digitales, Suárez Azcargota arremetió contra la dinámica del creador de contenido, acusándolo de recurrir a la denigración de sectores vulnerables como forma de entretenimiento e ingresos. El empresario sentenció que "se les acabó la impunidad" a quienes basan sus proyectos en la humillación ajena.

Además, el novio de la conductora dirigió una advertencia comercial al equipo y aliados de Adrián Marcelo, asegurando que expondrá de forma directa a cada una de las marcas y patrocinadores que financien este tipo de contenidos. Suárez Azcargota afirmó que pondrá sus propias plataformas al servicio de las personas afectadas y advirtió con desmantelar la presencia digital del comediante si insiste en mantener esa postura.

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