‘La Granja VIP’; Manelyk tira la comida de Bicolor a la basura: “Trágatelo de ahí”

Un acalorado enfrentamiento entre Manelyk González y el comediante regiomontano Kevyn Contreras sacudió la convivencia en el reality show ‘La Granja VIP’. Este momento culminó cuando la creadora de contenido le arrebató el plato al participante y arrojó sus alimentos directamente al bote de basura.

El momento tuvo lugar en el comedor del show y fue captado por las diversas cámaras del programa y fue compartido en redes sociales. Rápidamente los usuarios expresaron su opinión sobre el tenso momento y las opiniones se dividieron entre los que apoyaron a la influencer y los que tacharon su acción.

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¿Por qué Manelyk tiró la comida de Bicolor a la basura?

El pleito comenzó cuando Bicolor tomó una porción de comida que se encontraba apartada para Manelyk. De acuerdo con las normas de la competencia, los concursantes que cumplen con el rol de peones no tienen permitido comer de la misma porción asignada a los "granjeros".

Tras percatarse de que su porción alimenticia no estaba completa, Manelyk increpó al comediante al considerar que se había tomado lo que le correspondía. Kevyn intentó justificarse señalando que únicamente había raspado los restos que quedaban en los recipientes de la cocina.

🫪 Kevyn Bicolor, al parecer, se comió la comida de Manelyk González y se encendió TODO: “Si no trago yo, no tragas tú, me vale verg4, haz lo que quieras, nomíname, trágatelo de la basura que es lo que eres, tú eres peón y no tienes porqué comer, no me hables” #LaGranjaMX https://t.co/wkanfT6k9i — nacho con O (@NachoConO) October 7, 2026

A pesar de sus explicaciones, González reaccionó molesta, le quitó el recipiente de las manos y tiró la comida en el cesto de desperdicios lanzando duras expresiones como: "Si no trago yo, no tragas tú", "Tú eres peón y no tienes por qué comer" y "Trágatelo de la basura".

Usuarios reaccionan a la acción de Manelyk en ‘La Granja VIP’

El incidente generado en la emisión causó división en las redes sociales. Por un lado, diversos televidentes respaldaron a Manelyk señalando que Bicolor debía respetar el reglamento de convivencia; por el otro, múltiples usuarios arremetieron contra la influencer acusándola de humillar a su compañero y desperdiciar alimento.

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