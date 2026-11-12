Muere Efraín Rosas León, actor de Televisa a los 56 años de edad.

El medio artístico mexicano se encuentra de luto después de que se confirmará durante este jueves 12 de noviembre de 2026, el fallecimiento del actor de televisión y cine Efraín Rosas León, ampliamente conocido en el gremio bajo el apodo de "El Gallo", a los 56 años de edad.

La noticia fue dada a conocer durante la tarde de este jueves por medio de los canales oficiales de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), organismos que emitieron palabras para lamentar la partida de su agremiado y extender sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.

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¿Qué se sabe sobre el deceso de Efraín Rosas León, actor de Televisa?

En su pronunciamiento oficial difundido en redes sociales, la ANDA despidió al histrión destacando su calidad humana y profesional: "Compañero entrañable, cuya presencia, cariño y compañerismo dejaron huella en quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y compartir con él el camino de nuestra profesión".

Hasta el momento, ni las asociaciones artísticas ni los familiares del actor han revelado las causas exactas de su muerte. No obstante, de acuerdo con reportes de medios de espectáculos, Efraín Rosas León había enfrentado complicaciones de salud derivadas de la diabetes que padecía, enfermedad que mermó su estado físico durante los últimos años.

Aunado a los problemas físicos, el actor atravesó dificultades económicas por la misma enfermedad, situación que lo llevó a solicitar apoyo económico en redes sociales. Apenas el pasado 12 de febrero de 2026, el actor había celebrado su cumpleaños número 56 compartiendo un mensaje de agradecimiento en sus plataformas digitales.

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