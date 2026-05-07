BTS llega a Xochimilco con trajineras con nombre de los integrantes.

Xochimilco se ha pintado de morado, en el marco del "ARIRANG World Tour", la base de fans BTS ARMY México ha lanzado una iniciativa cultural sin precedentes: una serie de 10 trajineras temáticas personalizadas con los nombres de los integrantes y los colores representativos de la agrupación surcoreana.

La fiebre de BTS ha llegado a México, la banda surcoreana se presentará en el Estadio GNP Seguros, con conciertos programados para el 7, 9 y 10 de mayo. Debido a la emoción de los fans, se ha creado una iniciativa que busca fusionar la cultura mexicana con la banda surcoreana.

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¿Qué son las trajineras de BTS que estarán en Xochimilco?

Como parte de los festejos por el regreso de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook a los escenarios mexicanos, el fandom local decidió fusionar la tradición mexicana con el K-pop. Las famosas portadas de flores, que tradicionalmente llevan nombres como "Lupita" o "Rosita", han sido reemplazadas por los nombres de los siete miembros de BTS.

México se tiñe de Morado... Xochimilco se llena de Magia ✨️

Con motivo de la visita de BTS en México por su World Tour - ARIRANG, del 7 al 11 de Mayo podrán disfrutar de 10 trajineras temáticas de BTS en el Embarcadero Las Flores🇲🇽

Siete razones para soñar. Diez trajineras… pic.twitter.com/MGthvRVWP7 — BTS ARMY MEXICO (@BTSARMY_MXCO) April 24, 2026

Las embarcaciones están operando desde el 7 hasta el 11 de mayo de 2026. El punto de encuentro principal es el Embarcadero Las Flores Nativitas, específicamente en el espacio gestionado por la Sra. Carmen. Es importante señalar que estos recorridos ofrecerán una experiencia única relacionada con la banda.

¿Qué ofrecen los viajes en las trajineras de BTS?

Además de los recorridos habituales, estas trajineras de BTS incluirán telas moradas, globos y lemas icónicos del grupo. Además de un ambiente cien por ciento Army con las canciones del nuevo álbum Arirang y la venta de productos oficiales y fan-made; siendo un viaje único.

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El precio se ha mantenido en la tarifa oficial de 600 pesos por trajinera por hora (con capacidad de hasta 20 personas), lo que permite que grupos de fans se organicen para pagar entre 30 y 35 pesos por persona. De esta manera se suma otra iniciativa a la "fiebre morada" en la capital por la llegada de BTS.

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