“¡Qué viva México y qué viva el fútbol!”, Salma Hayek da la bienvenida al Mundial 2026

Salma Hayek estuvo en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA, la cual se hizo en el Estadio Ciudad de México, el cual está recibiendo su tercera justa mundialista.

La actriz mexicana dio un discurso muy emotivo que hizo un llamado al orgullo nacional, donde le habló a los miles de asistentes, destacando que México está recibiendo el primer duelo de la Copa Mundial de la FIFA.

“Y juntos a Canadá y Estados Unidos, le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las cuarenta y ocho naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026. Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México y que viva el fútbol!”.

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Salma Hayek se roba los aplausos en el Estadio Ciudad de México

Las palabras de la actriz, se llevó los aplausos de los asistentes al juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA, donde muchos destacaron lo importante la cultura mexicana.

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Antes de pisar la cancha del Estadio Ciudad de México, la actriz compartió un momento con Belinda en los vestidores, otra de las personalidades que estuvo en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA, el momento se ha filtrado en las redes sociales, donde todos han mostrado su apoyo para las palabras de Salma Hayek.

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