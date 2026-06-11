Disturbios cerca del Estadio Ciudad de México dejan quemas y un vehículo volcado durante inauguración del Mundial 2026

Durante la inauguración del Mundial de Futbol 2026 se registraron disturbios en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde fueron reportadas quemas y la volcadura de un vehículo en medio de las movilizaciones realizadas este jueves 11 de junio.

Los hechos ocurrieron en el entorno del recinto mundialista, antes Estadio Azteca, en una jornada marcada por operativos de seguridad, protestas sociales y la llegada de miles de aficionados para el partido inaugural del torneo.

De acuerdo con los primeros reportes, los incidentes se presentaron en una zona cercana al estadio, mientras autoridades capitalinas mantenían filtros y dispositivos de contención para evitar afectaciones al desarrollo del evento deportivo.

¿Qué ocurrió cerca del Estadio Ciudad de México?

En las inmediaciones del Estadio Ciudad de México se reportaron actos vandálicos durante la jornada inaugural del Mundial 2026. Entre los incidentes señalados estuvieron quemas y la volcadura de un vehículo, hechos que generaron tensión en los alrededores del inmueble.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México no ha emitido información oficial sobre las circunstancias del incidente, por lo que aún no se conoce si hay personas detenidas, lesionadas o daños adicionales.

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La falta de un reporte oficial mantiene abierta la información sobre el origen de los disturbios y la posible participación de grupos específicos en estos hechos.

¿Por qué había operativo de seguridad en la zona?

Desde temprano, autoridades capitalinas desplegaron elementos de seguridad en puntos cercanos al estadio, debido a las movilizaciones anunciadas por distintos colectivos y organizaciones durante el inicio de la Copa del Mundo.

La zona sur de la Ciudad de México fue considerada prioritaria por la llegada de aficionados, personal operativo, medios de comunicación y delegaciones vinculadas con el partido inaugural.

El operativo buscaba garantizar los accesos al estadio, contener posibles manifestaciones y reducir riesgos para quienes acudieron al encuentro entre México y Sudáfrica.

¿Qué se sabe hasta ahora de los actos vandálicos?

Los reportes disponibles señalan que los disturbios incluyeron fuego y la volcadura de un automóvil, pero no existe aún una versión oficial que detalle cómo comenzaron los hechos ni quiénes participaron.

Disturbios del Bloque Negro cerca del #EstadioAzteca por Avenida de la Imán. Las @SSC_CDMX los replegó. pic.twitter.com/bFRE81qy6D — Heinz Zeta (@huichol19) June 11, 2026

Tampoco se ha confirmado si el vehículo pertenecía a particulares, autoridades o servicios de apoyo. La información deberá ser precisada por la SSC o por el Gobierno de la Ciudad de México en las próximas horas.

El incidente se suma a una jornada de alta tensión alrededor del Mundial 2026, donde la celebración deportiva coincidió con movilizaciones sociales, cierres viales y dispositivos de seguridad en distintos puntos de la capital.

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