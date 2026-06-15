Señalan supuesta infidelidad de Peso Pluma a Kenia Os y causa de su ruptura

Aunque Kenia Os y Peso Pluma oficializaron el fin de su relación el pasado 6 de junio, los rumores sobre las verdaderas causas no tardaron en inundar las redes. La especulación alcanzó su punto máximo tras las declaraciones del creador de contenido La Divasa, quien arrojó luz sobre una presunta infidelidad por parte del cantante de corridos tumbaos.

Fue durante una intervención en programas de espectáculos que el creador de contenido dio algunos detalles sobre la ruptura de la pareja. Además de señalar que el cantante mexicano tuvo interacciones sospechosas en redes sociales con una persona del equipo de trabajo de la “Kenini”.

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¿Peso Pluma le fue infiel a Kenia Os?

Durante su participación en los programas de espectáculos Pica y se Extiende y La Mesa Caliente, La Divasa insinuó que el motivo del quiebre amoroso de la famosa pareja involucra una traición por parte de Peso Pluma. De acuerdo con el influencer, las sospechas comenzaron a ganar fuerza en redes debido a interacciones y "likes" inusuales.

Estas interacciones vinculan directamente a Peso Pluma con una persona perteneciente al propio equipo de trabajo de Kenia Os. "Imagínate, si a Beyoncé le montaron cachos...", comentó la figura televisiva para ilustrar la situación, desatando el revuelo entre los seguidores de la cantante.

A pesar del impacto de estas declaraciones, no existe una confirmación oficial de la infidelidad por parte de los involucrados. Mientras Kenia Os ha optado por mantener una postura reservada y borrar la mayoría de sus fotos con el tapatío en redes sociales, algunos señalan que Peso Pluma estaría buscando una reconciliación.

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