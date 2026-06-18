Peso Pluma sorprende al quitar todas sus fotos junto a Kenia Os de redes

La drástica decisión de Peso Pluma en sus redes sociales ha terminado por sepultar las esperanzas de reconciliación con Kenia Os. A pesar de que la pareja anunció el fin de su noviazgo a inicios de junio de 2026 mediante un comunicado conjunto, el intérprete de corridos tumbados había mantenido activas sus publicaciones junto a la cantante.

A pesar de que el músico de corridos tumbados mantenía sus fotografías al lado de su expareja, recientemente tomó la decisión de quitar todas sus fotos de sus redes sociales. La decisión ha sorprendido a los seguidores de ambos artistas pues lo han interpretado como un cierre definitivo por parte del músico.

Noticia Destacada Kenia Os habla sobre la fidelidad y usuarios señalan de indirectas a Peso Pluma

Peso Pluma quita todas sus fotografías al lado de Kenia Os

La limpieza de su perfil tomó por sorpresa a los seguidores de Peso Pluma, quienes interpretaron este movimiento como el cierre definitivo de la historia de amor que compartieron durante casi año y medio ambos artistas y que terminó el pasado sábado 6 de junio de 2026.

Mientras Kenia Os había eliminado el contenido compartido casi de inmediato tras la ruptura, Peso Pluma mantenía las imágenes, hecho que alimentaba teorías de los fanáticos sobre un posible regreso. Actualmente, el tapatío sólo conserva el material estrictamente profesional, como la sesión fotográfica de su colaboración "Tommy & Pamela".

Este distanciamiento digital ocurre en medio de una fuerte ola de especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Aunque el comunicado oficial apelaba al respeto y a la privacidad mutua, las recientes declaraciones de "La Divaza" y ciertas indirectas de la propia Kenia han encendido los rumores de una presunta infidelidad por parte del cantante.

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