Post Malone rinde homenaje a Oliver Tree en medio de su concierto | VIDEO

La muerte de Oliver Tree el pasado 14 de junio de 2026 en un accidente aéreo generó gran conmoción dentro de la industria musical. Esto llevó a varios artistas a mostrar sus condolencias en redes sociales, sin embargo, Post Malone llevó esto a otra instancia pues en medio un concierto rindió homenaje al fallecido cantante.

Este tributo tuvo lugar apenas dos días después de la trágica e inesperada muerte de Oliver Tree, quien falleció a los 32 años el pasado domingo en un grave accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil, mientras se encontraba en medio de su gira mundial. Un hecho que sorprendió a sus seguidores.

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Post Malone dedica unas palabras a Oliver Tree

A mitad de su presentación, correspondiente a su gira The Big Ass Stadium Tour, que tuvo lugar en el Rogers Stadium de Toronto en Canadá. Post Malone hizo una pausa entre canciones para dirigirse al público con notable conmoción. Con una cerveza en la mano, el intérprete de "Sunflower" dedicó la noche entera a la memoria de Tree.

"Siento que esta noche será, para mí, una celebración de la vida de un hombre absolutamente hermoso. Un caballero que conocí, que era tan hermoso e inspiró al mundo con su arte, y solo con su corazón y su alma. Damas y caballeros, perdimos a un alma hermosa llamada Oliver Tree", expresó conmovido ante los miles de asistentes.

Acto seguido, Post Malone miró al cielo para hablarle directamente a su amigo fallecido: "Solo quiero que lo sepas, amigo, que te amamos mucho. Te amamos, hermano". Como parte del tradicional ritual de respeto, Malone derramó un trago de su cerveza sobre el escenario en memoria de los ausentes.

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