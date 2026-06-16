Convocan a homenaje en memoria de Oliver Tree en el Monumento a la Revolución de la CDMX

Hace poco se dio a conocer el lamentable fallecimiento del cantante Oliver Tree, quien perdió la vida en un grave accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil. Esta noticia, causó gran conmoción entre el mundo de la música, pero también dentro de los miles de seguidores que tenía por sus canciones.

Ahora, se dio a conocer que un grupo de personas que son seguidoras de la música de Oliver Tree, lanzaron una convocatoria en redes sociales para llevar a cabo una convivencia y poder hacerle un homenaje al cantante estadounidense.

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Organizan homenaje para Oliver Tree en la CDMX

Tras la muerte tan inesperada que tuvo el cantante de apenas 32 años de edad, sus miles de fans por medio de Facebook decidieron realizar una convocatoria para que todos se reúnan y le hagan un homenaje de despedida a Oliver Tree, el cual se va a hacer el próximo 20 de junio en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.

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De acuerdo con la información que se ha compartido en redes sociales, se mencionó que el homenaje arrancará a las 15:00 horas, tiempo del centro de México. Se detalló que se realizarán actividades dedicadas con el objetivo de recordar su vida y su trayectoria.

Además, se pidió a todos los asistentes que llevaran una nota, dibujo, cartel, flores y freebies (pulseras, stickers, photocards o llaveros para regalar e intercambiar) con temática del artista para darle un emotivo último adiós.

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