Novia de Oliver Tree pide respeto por su duelo y responde a rumores de supuestas infidelidades

Tras la repentina muerte del cantante estadounidense Oliver Tree en un trágico accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil, su pareja, Fiona Chernavskaya, rompió el silencio a través de sus redes sociales para exigir respeto a su proceso de luto y desmentir categóricamente las especulaciones sobre la vida privada del artista.

La fotógrafa de moda usó sus plataformas digitales para hablar sobre su proceso de luto que se encuentra viviendo tras el fallecimiento de su pareja. Aunado a esto; habló sobre los rumores de que el músico estadounidense le era infiel, todo esto a pocos días de que se confirmará el deceso del artista.

Noticia Destacada Convocan a homenaje en memoria de Oliver Tree en el Monumento a la Revolución de la CDMX

¿Qué dijo la novia de Oliver Tree sobre su duelo y rumores de infidelidad?

El pronunciamiento de la también estilista llegó luego de que las autoridades brasileñas confirmaran oficialmente la identidad del intérprete de “Life Goes On” como una de las víctimas del siniestro aéreo. Paralelamente al dolor de la noticia, en redes comenzaron a difundirse rumores que apuntaban a supuestos engaños dentro de la pareja.

Ante esta situación, Fiona Chernavskaya recurrió a su cuenta oficial de Instagram para poner un alto a los comentarios malintencionados. La joven aclaró explícitamente que ambos mantenían una relación monógama, sólida y completamente privada, desestimando cualquier teoría de infidelidad.

Fiona Chernavskaya, novia de Oliver Tree en su Instagram. / Instagram: fijioa

Finalmente, Chernavskaya agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de los fanáticos en este momento tan doloroso, pero exhortó a la comunidad digital a tener empatía con los allegados del músico. "Ahora mismo estoy de luto por mi pareja y mejor amigo, cualquier otra cosa no importa. Por favor, tengan respeto", expresó.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal