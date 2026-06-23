Kimberly Loaiza regresa a redes sociales tras fallecimiento de su mamá; usuarios la critican

La reaparición de Kimberly Loaiza en sus plataformas digitales ha desatado una intensa ola de comentarios y debates. Tras el fallecimiento de su madre, la señora Mary Martínez, ocurrido el pasado 17 de junio tras una prolongada hospitalización en terapia intensiva; la influencer apareció en sus redes este martes 23 de junio de 2026.

La creadora de contenido usó sus redes sociales para compartir una fotografía de sus hijos, sin embargo, las críticas de los usuarios llegaron al notar que no comentó nada sobre su mamá. Este hecho generó gran revuelo entre sus seguidores que no tardaron en criticarla en los comentarios.

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¿Cómo fue el regreso de Kimberly Loaiza a redes sociales?

La influencer retomó su actividad publicando fotografías de sus hijos, Kima y Juan, sin añadir textos aclaratorios o mensajes de despedida directa hacia su madre. Esta decisión generó fricciones en las secciones de comentarios, donde usuarios la criticaron por mostrar aspectos de su vida en lugar de pronunciarse de manera oficial sobre la reciente pérdida.

El deceso de Mary Martínez se reportó en Mazatlán debido a complicaciones de salud persistentes, y los servicios funerarios se llevaron a cabo en estricta privacidad por petición familiar. Sin embargo; ante la falta de pronunciación de Kimberly Loaiza sobre este hecho, usuarios la han señalado de falta de empatía.

Mientras las críticas continúan activas en sus perfiles, otra parte de su comunidad ha salido en su defensa, argumentando que el dolor y los procesos de duelo se viven de maneras distintas y que enfocarse en sus hijos es una forma natural de buscar fortaleza en un momento tan complejo.

Usuarios critican a Kimberly Loaiza

El descontento de un sector del público no es reciente, sino que arrastra antecedentes vinculados al proceso médico de su madre. Meses atrás, su hermana Steff Loaiza realizó llamados de recaudación de fondos en redes, lo que sembró señalamientos públicos contra Kimberly por supuestamente no cubrir la totalidad de los costos hospitalarios.

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Aunado a esto, días previos a confirmarse el fallecimiento, circularon imágenes de la influencer asistiendo a celebraciones de amigos cercanos, lo que muchos usuarios interpretaron como una falta de prioridad ante la gravedad de la situación de salud de su madre.

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