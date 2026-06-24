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Habitantes de Lázaro Cárdenas en Champotón exigen solución a apagón prolongado

Varios sectores de la colonia Lázaro Cárdenas permanecen sin energía eléctrica desde la noche anterior, generando inconformidad entre los vecinos.

Por Jorge May

24 de jun de 2026

1 min

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Moradores denuncian falta de energía desde la noche anterior
Moradores denuncian falta de energía desde la noche anterior

Varios sectores de la colonia Lázaro Cárdenas, ubicada al sur de la cabecera, no cuentan con el suministro eléctrico, algunos desde la noche de ayer, otros más en la madrugada.

Tras un recorrido se abordaron a algunos usuarios, quienes externaron su malestar, solicitando velocidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se pueda restablecer el suministro.

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Desde las ocho o nueve de la noche, se fue el suministro de energía eléctrica, y desde entonces no ha venido la luz. “No sabemos la causa, tampoco las razones por la que no hay corriente. Quisiéramos que lo repararan, porque la luz es indispensable para todo”, destacó el señor Eulalio Moo Chi.

Otros como Ana del Carmen Corso expresaron su preocupación al destacar que su esposo, una persona de edad avanzada, está enfermo de salud y requiere de un ventilador. Explicó que, en su caso, el suministro se ausentó durante la madrugada, alrededor de la 1:00 horas, “Yo tengo a mi esposo enfermo y él necesita de un ventilador para poder respirar”, esgrimió.

Hace unos momentos acudió el personal de la CFE; sin embargo, moradores de la zona comentan que varias casas no cuentan con energía eléctrica, dado que son muchas líneas que hay por la zona.

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