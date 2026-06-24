El pato Merlín sufre el robo de sus zapatos en la CDMX

Desde hace varios días, el pato Merlín se ha convertido en la sensación de la Copa del Mundo en México. La mascota se hizo presente en redes sociales, utilizando la playera de la Selección Mexicana. Sin embargo, todo parece indicar que fue víctima de la delincuencia de la CDMX.

El animalito se hizo viral en todas las redes sociales, por lo que fue invitado a la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde la dueña de Merlín, reveló el motivo por el que se quedó sin zapatos.

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El pato Merlín sufre robo en la CDMX

Recordemos que, Merlín se convirtió en el embajador oficial de la Ciudad de México en la Copa del Mundo 2026, y aunque es ahora parte de este evento, pero ni eso lo salvó de ser víctima de los amantes de lo ajeno.

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Karla, quien es dueña de Merlín, aseguró que su mascota sufrió el robo de sus zapatos, los cuales necesita para poder caminar sobre el pavimento caliente, sin riesgos, por lo que ahora está usando unos calcetines.

"Le robaron sus zapatos, se los robaron. Le tuvimos que poner sus calcetas para que no ande así (sin zapatos)"

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