Hellmann’s rechaza relación con Pedrito Sola: “Ni me lo mencionen”.

La histórica relación entre la marca Hellmann's y el conductor de Ventaneando, Pedro Sola, ha tomado un giro drástico. Esto se debe principalmente a las críticas que ha recibido el presentador tras realizar comentarios negativos hacia los perros en espacios públicos y hacia sus dueños.

La controversia estalló cuando el conductor expresó su rechazo hacia la presencia de mascotas en lugares públicos y afirmó que no tolera estas situaciones, diciendo que le daban ganas de "aventar un trozo de carne envenenada". Estos comentarios generaron un gran rechazo entre los usuarios a los que se sumó la marca de mayonesas.

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¿Qué dijo Hellmann’s ante los comentarios de Pedro Sola?

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la marca de mayonesas emitió dos imágenes que eran claras referencias a la relación de Hellmann’s con Pedro Sola. En la publicación compartida decía "Cuando te hablan del ex que te cambió hasta el nombre", haciendo referencia a cuando Sola confundió el nombre de la marca.

En la primera imagen que fue compartida en el mismo post se podía leer “Ni me lo mencionen, hace mucho no hablamos”, sin embargo, fue la segunda imagen la que terminó de ganarse a los usuarios, pues emitía un mensaje pro-animal de "Aquí amamos y respetamos a los lomitos".

Con esto, Hellmann's sepultó la tregua comercial y publicitaria que habían establecido a principios de 2024, cuando lanzaron una exitosa campaña de marketing en la que supuestamente "perdonaban" al conductor dándole una segunda oportunidad para repetir el anuncio.

Reacción de los usuarios a la publicación de Hellmann’s

Dentro de los comentarios del post, los usuarios mostraron su apoyo a la marca aludiendo que se debía ganar un sueldo extra la persona encargada de marketing. Esto debido a que muchos internautas fueron parte de la “funa” dirigida hacia el conductor tras sus fuertes comentarios.

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