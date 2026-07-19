Shakira logra los 100 millones de seguidores en Instagram siendo la primera artista latina en conseguirlo

La estrella colombiana Shakira ha vuelto a redefinir los límites del éxito global y digital. En medio de su participación en la gran final del Mundial 2026, la cantante se convirtió en la primera artista latina en sumar 100 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Esta cantidad de seguidores consolida a la colombiana su posición como uno de los íconos más influyentes del planeta y reafirma el gran momento artístico que atraviesa su carrera musical y digital. Este éxito se suma al logro que obtuvo con su tema musical lanzado para este torneo.

Noticia Destacada Mundial 2026: ¿Cuánto cobró Madonna, Shakira y Justin Bieber por su show de medio tiempo?

Shakira logra 100 millones de seguidores en Instagram

El crecimiento de las redes sociales de Shakira explotó de forma definitiva durante este domingo 19 de julio de 2026. La atención internacional sobre el partido entre España y Argentina sirvió como el escenario para que millones de fanáticos nuevos se sumarán a la comunidad digital de la cantante.

Este logro en su cuenta oficial de Instagram llega de la mano de un éxito jamás visto en plataformas de streaming. Esto debido a que la colombiana colocó “Dai Dai” como el primer tema para un torneo mundial en el número uno del Top Global de Spotify y en las listas de Billboard.

Shakira logra los 100 millones en Instagram. / Instagram: shakira/Captura de pantalla

Junto con esto, Shakira alcanzó los 100 millones de seguidores en Instagram, siendo la primera artista latina en obtener dicha cantidad de fanáticos en su red social. Esta cifra sólo ha sido alcanzada por artistas como Selena Gómez, Ariana Grande y Justin Bieber.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal