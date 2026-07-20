Pedro Sola revela detalles de su convivencia con perritos rescatados

Desde hace varios días, una fuerte polémica se encuentra alrededor de Pedro Sola y el programa ‘Ventaneando’, pues el conductor hizo algunos comentarios en contra de los perritos, aunque con el paso del tiempo, todo parece indicar que todo ha vuelto a la normalidad.

El pasado viernes 17 de julio, se dio a conocer que el conductor acudió a la fundación Yaakunah, esto en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, donde tuvo la oportunidad de convivir con perritos que fueron rescatados.

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Pedro Sola revela los detalles de su convivencia con perritos rescatados

Pero eso no fue todo, ya que Pedro Sola realizó una donación al establecimiento, el cual opera como hospital pensión y refugio para lomitos y michis.

“Nunca en la vida había estado con tantos perritos a mi alrededor”

Cabe mencionar que esta experiencia fue algo muy nuevo para el famoso, por lo que reveló algunos detalles de su vivencia, tras la fuerte polémica que vivió

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“Nunca en la vida y para mí fue una experiencia muy peculiar, porque curiosamente cuando hay perros a mi alrededor, a mí no se me acercan. Yo creo que me huelen, que no soy cariñoso, pero tampoco me dan miedo. Simplemente no estoy acostumbrado. Sentí unas emociones muy extrañas”

Ante esta situación, el conductor aseguró que se acercó a los lomitos, quienes lo recibieron de buena forma.

“Todos estaban muy cariñosos, los perritos tranquilos... ni ladraban”

Mencionó que esta convivencia lo ha marcado mucho más de lo que esperaba, pues para sorpresa de muchos, estuvo a punto de soltar las lágrimas.

“Me sentí muy emocionado. Dos veces estuve casi a punto de llorar, pero me contuve. Me dio mucha emoción. Yo recuerdo mucho a Castañeda cuando venía con su perrita y me gustaba verla con la perrita, pero tampoco me gustaba estar con la perrita en brazos. Nunca la tomé”

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