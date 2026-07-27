¿Quién va a ser el primer nominado de Cynthia Klitbo en 'La Casa de los Famosos'?

Tras una gran espera y mucha incertidumbre por parte de los fans, Cynthia Klitbo se sumó a las personalidades que forman parte de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, donde la villana de las telenovelas va a buscar llegar a la gran final.

Fiel a su estilo, la actriz ya generó la primera polémica de la temporada, al revelar que ya tendría a su primer nominado, aunque aseguró que está dispuesta a convivir con el resto de los habitantes y colaborar con las tareas de la casa; pero el famoso que no ayudé con las tareas va a ser nominado.

Noticia Destacada Gala Montes rompe el silencio sobre Emiliano Aguilar en la fiesta de 'La Casa de los Famosos'

Cynthia Klitbo causa polémica al revelar su estrategia para nominar

Sin embargo, Cynthia Klitbo aseguró que no piensa utilizar la cocina o las tareas que se tienen que hacer como estrategia, aunque ella va a ayudar en todo para que la convivencia sea buena.

"Al primero que voy a nominar es al que no colabore. Y esta onda de agarrar la cocina para que no voten por mí, para que vean que hay alguien. Tampoco convertirse en la ama de llaves de la casa, yo aquí no vengo a tenderle la cama a nadie. Tampoco voy a echar la flojera, voy a colaborar en la limpieza, porque me gusta el orden y la limpieza"

Noticia Destacada Así quedaron las alianzas y enemistades de 'La Casa de los Famosos México'

Aseguró que mantener las áreas limpias, no representa un problema, pero sí le gustaría que los demás habitantes, también pongan de su parte para poder hacer todas las tareas.

Por lo que, su estrategia está basada en disciplina y trabajo en equipo, esto quiere decir que el habitante que no aporte, podría ser el nominado de Cynthia Klitbo.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal