Famosos que explotaron contra Pedro Sola por sus declaraciones contra los perritos

Pedro Sola se volvió a poner en el centro de la polémica, pues el pasado lunes 6 de julio, hizo un par de declaraciones en donde parece que estaba promoviendo la violencia en contra de los perritos, todo esto sucedió en la emisión del programa de espectáculos de ‘Ventaneando’.

El conductor comentó que no le gusta que los perros estén en lugares públicos como tiendas y restaurantes, por lo que en esos casos le gustaría aventar un pedazo de carne envenenada.

Además, no dudó en arremeter en contra de las personas que llevan a sus lomitos en carriolas “dan ganas de darles un balazo”; situación que incrementó la polémica en las redes sociales.

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Estos desafortunados comentarios provocaron muchas reacciones en contra del conductor, incluso varios usuarios y famosos le pidieron que se disculpara por esta situación.

Entre las personalidades que rompieron el silencio se encuentra Apio Quijano, Wendy Guevara, María León, Niurka, solo por mencionar algunos, pero una de las más tajantes fue Aracely Arámbula, quien comentó lo siguiente:

“Lamentamos sus desatinados comentarios ojalá que un día conozca el valor incomparable e incondicional que dan los perritos. PERROS RESCATANDO VIDAS, perros salvando gente !!! @tiopedritosola Deseamos que en realidad se haga conciencia y prevalezca el VALOR Y EL RESPETO POR LA VIDA DE LOS ANIMALES”.

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