Insiste INSUS en cobrar hasta 400 mil pesos por extender títulos de propiedad de colonos de la Colosio en Playa del Carmen

El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) está abusando de su poder, ya que por el simple hecho de ver locales comerciales en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, quieren cobrar desde 400 mil pesos en adelante por la titulación de los predios, lo que las autoridades no saben es que esa gente se ha forjado su patrimonio durante 32 años, pero nos quieren cobrar, como si fuéramos inversionistas, denunció el fundador Gabriel Cabañas.

Por su parte, el ciudadano Antonio Santos opinó que los verdaderos fundadores de la colonia Luis Donaldo Colosio han forjado su patrimonio con el sudor de su frente, no ha sido fácil construir locales de renta, muchos llegamos sin nada, y durante estos 32 años hemos invertido tiempo y dinero para tener algo.

La gente que ahora tiene algún local comercial, renta de cuartos o una tienda de abarrotes no lo construyó en meses, sin en años, y no fue fácil porque esa gente que ahora disfruta de su esfuerzo, y no se vale que las autoridades de la INSUS condicionen u obliguen a pagar muy alto por los títulos, relató el fundador.

“Nos están cobrando muy alto por las escrituras, por los títulos de propiedad, nos están comparando con los inversionistas de condominios, hay compañeros que tienen una cafería, su tienda de abarrotes, o una lonchería”.

“Otros que solo rentan sus locales, pero esto lo edificamos luego de 32 años de trabajo, esa gente que dio el primer paso en esta colonia que era selva no tenía nada, pero han trabajado por tres décadas y hoy están disfrutando su trabajo”, relató Gabriel Cabañas.

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De acuerdo al decreto abarca diferentes temas, sobre todo a las personas de escasos recursos, las más vulnerables, a ellos se les está tratando de apoyar con los programas del gobierno.

Sin embargo, el INSUS no se lo puede pasar por alto que solamente puede cobrar por los títulos de propiedad y no puede estar cobrando por los terrenos ni vendiendo terrenos, porque no es su facultad del instituto.

“No obstante, la gente con alto poder adquisitivo que llegó y compró terrenos, y que ha construido condominios, ellos sí deben pagar lo justo, porque son especuladores, no fundadores de la colonia, eso es lo que estamos exigiendo”, relató.

Por su parte, Antonio Méndez, residente de la colonia, opinó que el gobierno debe apoyar con los títulos de propiedad a los verdaderos fundadores del asentamiento porque lucharon desde cero, y si hoy poseen bienes, no fue fácil, y la mayoría de esa gente se encuentra vulnerable, al llegar a la tercera edad, refirió.