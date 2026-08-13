La Casa de los Famosos México: Así van los votos tras la tercera Gala de Nominación

El día de ayer, miércoles 12 de agosto, se llevó a cabo la tercera Gala de Nominación en ‘La Casa de los Famosos México’, uno de los momentos más críticos dentro del programa, ya que salen a la luz las rivalidades y alianzas que puedan tener los habitantes.

Al igual que en otra ocasiones, los famosos que han subido a la placa corren el riesgo de ser los próximos eliminados de ‘La Casa de los Famosos México’, por lo que esta semana habitantes que están en riesgo son: Moisés Peñaloza, Flor Vigna, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Memo Schutz y Yanet García.

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Recordemos que será el próximo domingo 16 de agosto, cuando se dé a conocer quién de estos famosos se despedirá del polémico reality, aunque también es importante mencionar que uno de ellos va a ser salvado el viernes.

¿Cómo van las votaciones en ‘La Casa de los Famosos México’?

Aunque apenas van tres semanas de reality, muchos de los fans ya han comenzado a tomar favoritismo por alguno de los participantes, de acuerdo con unas encuestas que realizó el sitio ‘Vaya Vaya’ podemos darnos una idea de cómo van las votaciones.

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Cabe mencionar que esta no es una encuesta oficial, pero sí se puede saber quién es el favorito en redes sociales.

Memo Schutz 30%

Masad Altamimi 26%

Flor Vigna 12%

Yanet García 11%

Arantza Ruiz 9%

Luis Chaparro 7%

Moisés Peñaloza 5%

Será hasta el domingo cuando se conozca al siguiente participante que abandonará ‘La Casa de los Famosos México’, recuerda que la transmisión es en punto de las 20:30 horas.

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