Mueren 4 elementos de la Marina en accidente automovilístico en Tamaulipas

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Marina dio a conocer que cuatro elementos navales perdieron la vida luego de sufrir un accidente que tuvo lugar en las inmediaciones del muelle de La Pesca en el estado de Tamaulipas.

"Los elementos, quienes se encontraban fuera de sus actividades laborales, perdieron la vida después de que el vehículo particular en el que viajaban cayera al río, en citado muelle".

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Cuatro integrantes de la Secretaría de Marina murieron en un accidente ocurrido en el muelle La Pesca, en Tamaulipas https://t.co/s2wKHtAJCD pic.twitter.com/kmLW5NWp0b — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 18, 2026

"Derivado de lo anterior, personal de buzos de esta institución acudió al lugar en apoyo de las autoridades locales, para realizar las labores de recuperación de los cuerpos", especifica la SEMAR en el documento.

De acuerdo a la información compartida por la dependencia, son las autoridades competentes las que se encuentran realizando las investigaciones y peritajes, para determinar las causas y circunstancias en las que sucedió el accidente.

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"A las familias de nuestros compañeros de armas, expresamos nuestro más profundo respeto y solidaridad, compartimos su dolor ante la irreparable pérdida de cuatro hermanos marinos. Asimismo, se llevarán a cabo las gestiones que correspondan en materia de bienestar social", expresó la Secretaría de Marina.

Además, lamentó el fallecimiento de sus cuatro elementos y aseguró que quienes integran sus filas son el corazón de la institución: "la pérdida de estas familias es igualmente nuestra, expresamos las más sinceras condolencias".