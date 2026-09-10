La Casa de los Famosos México: Revelan al que sería el noveno eliminado de la competencia

Ya estamos viviendo la recta final de ‘La Casa de los Famosos México’, por lo que las rivalidades y estrategias de los participantes se encuentran en su punto más intenso, pues todos quieren ganarse el gran premio de la temporada.

Dentro de la séptima semana de la competencia, se nominaron a siete famosos que están en riesgo de salir del reality, entre ellos se encuentran: Mariana Ochoa, Karina Torres, Masad Altamimi, Gema Garoa, Brianda Deyanara y Yahir Othón.

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¿Cómo van las votaciones de ‘La Casa de los Famosos México’?

En las redes sociales, los fans han mostrado su apoyo a los famosos, por lo que la página especializada en el reality ‘Vaya Vaya’, donde lanzaron una encuesta sobre los preferidos, donde los resultados señalan participantes que están en riesgo de salir son Brianda Deyanara o Yahir.

Es importante mencionar que no es el resultado oficial, pues los fans se tienen que esperar hasta el próximo domingo para poder conocer el nombre del eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’, cuando se haga la esperada gala.

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Sin embargo, por el momento las preferencias de los fans, de acuerdo a la encuesta lanzada en redes sociales, van de la siguiente forma:

Karina Torres: 23%

Gema Garoa: 18%

Masad Altamimi: 17%

Mariana Ochoa: 15%

Yahir Othón: 14%

Brianda Deyanara: 13%

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