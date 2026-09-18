Carlos Trejo es traicionado en La Granja VIP; Manelyk y Mónica protagonizan pelea

Manelyk González y Mónica Escobedo protagonizaron una intensa discusión en el reality show La Granja VIP México durante la noche de La Traición.

El conflicto estalló cuando Mónica insinuó públicamente que Manelyk "tiene celulitis" luego de que la influencer le señaló que "suda como marrano".

La llamada "reina de los realities" reaccionó visiblemente molesta ante el ataque, por lo que se dieron una serie de dimes y diretes.

Tras el altercado, Mónica Escobedo lanzó una advertencia contundente señalando que no se dejará intimidar por la trayectoria de Manelyk dentro del programa de Azteca Uno.

Traicionan a Carlos Trejo

Carlos Trejo fue traicionado por Azalia en el reality show La Granja VIP el jueves 18 de septiembre de 2026, una jugada que lo mandó directo a la placa de nominados a pocos días de la gala de eliminación.