Lesionan a balazos a un obrero en una construcción en la Supermanzana 509 de Cancún

Un lesionado por arma de fuego fue reportado la noche de este viernes en la delegación Alfredo V. Bonfil, en donde paramédicos de una ambulancia de la Dirección de Protección Civil lo trasladaron de emergencia a la clínica de especialidades del Seguro Social en la Supermanzana 509.

Las primeras versiones señalaron que la agresión se registró en el interior de una construcción en agravio de un trabajador, quien recibió un disparo en la cabeza, por lo cual su estado de salud fue reportado como bastante grave.

Las corporaciones policíacas y de emergencia recibieron el reporte de un lesionado por proyectil de arma de fuego alrededor de las 19:30 horas, en una de las calles de la delegación Alfredo V. Bonfil, sin que se conozcan las circunstancias de la agresión.

Los hechos fueron reportados al número de emergencia 911 y con esto, las corporaciones policíacas activaron el Código Rojo, por disparos en esa zona de la ciudad. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.

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Los paramédicos que arribaron al lugar reportaron que la víctima sufrió un impacto de bala en la cabeza y debido a su gravedad, lo trasladaron al hospital más cercano, en este caso a la clínica de especialidades del Seguro Social.

Las primeras versiones señalaron que el agraviado es un trabajador de una obra en construcción, quien ingresó a la sala de urgencias con un vendaje alrededor de la cabeza. Por este motivo, las corporaciones policíacas reportaron que la víctima se debate entre la vida y la muerte.

Después del reporte del ingreso de un lesionado por arma de fuego, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para recabar los datos generales del trabajador y verificar la ubicación de la obra donde ocurrieron los hechos para el inicio de las investigaciones por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Elementos de las distintas corporaciones policíacas y militares realizaron recorridos en las inmediaciones de la delegación Alfredo V. Bonfil para recabar información sobre los hechos y seguir las posibles pistas contra el responsable de realizar los disparos.