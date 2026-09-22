Resultados de la autopsia revelan la causa de la muerte de Hayden Panettiere 

Durante este martes 22 de septiembre, la Oficina del Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur, reveló el informe oficial sobre el fallecimiento de la actriz estadounidense Hayden Panettiere. La intérprete perdió la vida el pasado 16 de agosto de 2026 a sus 36 años de edad.

De acuerdo con los reportes del informe forense, la actriz perdió la vida debido a los efectos tóxicos de una combinación de medicamentos y sustancias, entre los que se encontraron fentanilo, alprazolam y otros fármacos. La noticia sorprendió a sus seguidores, por la combinación de sustancias que presentó la actriz.

Noticia Destacada Revelan la llamada al 911 que podría sacar a la luz la causa de muerte de Hayden Panettiere

¿De qué falleció Hayden Panettiere, actriz de ‘Heroes’?

Según el dictamen del patólogo forense, en el organismo de la intérprete de 36 años se detectaron presencia de fentanilo, su subproducto químico 4-ANPP, alprazolam medicamento usado para tratar la ansiedad, metocarbamol un relajante muscular y quetiapina fármaco utilizado para la depresión y otros trastornos mentales.

Tras los estudios, las autoridades dictaron el fallecimiento de Hayden Panettiere como una muerte accidental. Aunado a esto; se señaló que no se observaron signos de traumatismo ni evidencias de agresiones que pudieran haber contribuido a su deceso. Sin embargo; la policía indicó que la investigación sobre el origen y circunstancias del caso continúa en desarrollo.

La actriz fue hallada sin conocimiento el pasado 16 de agosto de 2026 en un departamento donde se alojaba de manera temporal en Greenville. A pesar de que los servicios de emergencia acudieron a la llamada del 911 y realizaron maniobras de reanimación durante más de 40 minutos, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal