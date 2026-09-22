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La Banda El Recodo fue corrida por la policía de Londres por hacer mucho ruido

La música regional mexicana sigue triunfando en el viejo continente, aunque con algunas complicaciones.

Por Redacción Por Esto!

22 de sept de 2026

1 min

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La Banda El Recodo fue corrida por la policía de Londres por hacer mucho ruido
La Banda El Recodo fue corrida por la policía de Londres por hacer mucho ruido / Instagram:elrecodooficial

La música regional mexicana está viviendo uno de sus mejores momentos, por lo que varios de sus exponentes han comenzado a llegar al viejo continente con diferentes presentaciones.

Una de ellas es la Banda El Recodo, la cual ha tenido algunas presentaciones en Europa, pero han tenido algunos contratiempos, principalmente en Londres, donde vivieron momentos muy tensos con la policía.

El músico fue recordado con cariño

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¿Qué pasó con la Banda El Recodo en Londres?

La Banda El Recodo tomó la decisión de improvisar un pequeño concierto en vivo en uno de los monumentos más importantes de la capital londinense, la cual fue interrumpida por las autoridades locales.

En poco tiempo, la banda mexicana logró tener la atención de las personas que pasaban, quienes disfrutaban de la música, pero el gusto duró poco, pues llegó la policía para pedirles que dejaran de hacerlo.

Julio Preciado fue sometido a una cirugía para colocarle un marcapasos.

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Julio Preciado fue sometido a una cirugía para colocarle un marcapasos

Todo esto fue porque estaban haciendo más ruido del permitido por las autoridades en la zona y ocasionar una obstrucción en las calles.

Ante la petición de las autoridades, la Banda El Recodo se fue sin causar un problema con la policía de Londres, demostrando su educación y el profesionalismo que siempre los ha caracterizado.

@conexiongruperaoficial @Banda El Recodo son retirados de avenida emblemática en Londres. . . #regionalmexicano #elrecodo #londres #mazatlan #conexiongrupera ♬ sonido original - Conexión Grupera

Aunque tuvieron un incidente con las autoridades, la Banda El Recodo sigue teniendo llenos totales en sus presentaciones por el viejo continente.

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