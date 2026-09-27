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Aarón Mercury acusa a la producción de LCDLFM de filtrar información a Ese Pérez

El influencer señaló que el actual participante del show ha recibido información de la productora.

Por Redacción Por Esto!

27 de sept de 2026

2 min

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Aarón Mercury acusa a producción de LCDLFM de filtrar información a Ese Pérez.
Aarón Mercury acusa a producción de LCDLFM de filtrar información a Ese Pérez. / Facebook: aaronmercury

El influencer Aarón Mercury desató controversia al acusar la producción del reality show ‘La Casa de los Famosos México’ (LCDLFM) de filtrar información del exterior a Ese Pérez, actual participante de la cuarta temporada del show, estos señalamientos se volvieron viral en redes sociales.

La situación comenzó cuando el amigo de Eduin Caez habló sobre el usó de presuntos bots que, de acuerdo con sus comentarios, habrían sido utilizados para favorecer a ciertos participantes de la temporada anterior. Estos comentarios fueron retomados por Mercury, mismo que cuestionó la manera en la que el influencer abordó el tema.

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¿Cómo fue la acusación de Aarón Mercury a la producción de LCDLFM?

Ante los comentarios de Ese Pérez, Mercury reaccionó señalando que el habitante está hablando de asuntos ocurridos en el exterior que no debería conocer estando aislado, sugiriendo que la producción ha sido poco discreta al pasarle datos sobre la conversación digital.

"El Ese Pérez anda diciendo: 'le compraron bots a Aarón Mercury'. Ahí que la producción sea más sutil, que no ande pasando información full porque no se había comentado nada de esto en la casa hasta que sucedió este temita aquí afuera", declaró Mercury sobre lo relacionado con el actual participante del show.

Mercury también arremetió contra la productora ejecutiva, Rosa María Noguerón, después de que trascendiera que reposteó en redes sociales una publicación referente al uso de bots antes de borrarla. El exaspirante tildó la situación de "niñerías" y defendió que el apoyo recibido por parte de su público durante el concurso siempre ha sido legítimo.

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