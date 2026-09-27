¿Quién fue la última eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’?

La noche de este domingo 27 de septiembre de 2026, tuvo lugar la última eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’. Con la salida de este participante se ha entrado a la recta final del show, por lo que la próxima semana tendrá lugar la gran final de la cuarta temporada del show.

Esta gala de semifinal se encontró llena de tensión, con Gema Gamora que aseguró su pase a la final tras ganar el último duelo de salvación; la placa definitiva de nominados quedó conformada por cuatro habitantes dentro de los cuáles se encontró el último eliminado.

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¿Quién fue el último eliminado de LCDLFM?

La placa de eliminación se encontró conformada por: Brianda Deyanara, Ese Pérez, Ernesto Laguardia y Memo Schutz. Los cuatro se sometieron a la última decisión del público a través de las votaciones oficiales de ‘La Casa de los Famosos México’ y elegir al último eliminado del show.

A lo largo de la emisión conducida por Galilea Montijo, los nominados ingresaron al carrusel de eliminación. Con el regreso progresivo de Ernesto Laguardia y Memo Schutz a la casa, el duelo por la permanencia se redujo a la influencer Brianda Deyanara y el creador de contenido Ese Pérez. Finalmente, Galilea Montijo anunció que las votaciones no favorecieron a Brianda, convirtiéndola en la novena y última eliminada de la temporada.

Con la salida de Brianda Deyanara, la competencia cerró formalmente su ciclo de eliminaciones y configuró de manera definitiva al grupo de cinco finalistas que avanzan a la última semana. A partir de este momento, las eliminaciones quedan suspendidas y se abren las votaciones para elegir directamente al ganador o ganadora del show.

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