Trump anuncia salida total de tropas de EU de Irak y la califica como una victoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles 30 de septiembre la salida de las últimas fuerzas estadounidenses de Irak, con lo que concluye la misión militar desplegada contra el Estado Islámico desde 2014.

Durante un acto en la Casa Blanca, Trump calificó la retirada como una “victoria” tanto para Estados Unidos como para Irak y sostuvo que el objetivo principal de la operación contra el grupo yihadista se cumplió. La salida de los últimos militares se realizó desde una base en Erbil, en la región del Kurdistán iraquí.

El retiro forma parte de un acuerdo alcanzado entre Washington y Bagdad en 2024 para reducir de manera progresiva la presencia de la coalición internacional.

¿Qué dijo Trump sobre la retirada de tropas de Irak?

Trump afirmó que el repliegue pone fin a una intervención que representó un costo elevado para Estados Unidos y destacó que la operación se desarrolló de manera ordenada.

El mandatario también comparó el proceso con la retirada estadounidense de Afganistán en 2021, durante el gobierno de Joe Biden, episodio que ha criticado por la muerte de 13 militares estadounidenses durante un atentado en el aeropuerto de Kabul.

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Trump aseguró que tomó la decisión de concluir la misión después de considerar que Irak cuenta ahora con mayores capacidades para asumir sus propias tareas de seguridad.

¿Por qué Estados Unidos tenía tropas en Irak?

Las fuerzas estadounidenses regresaron a Irak en 2014, a petición del Gobierno iraquí, después del avance del Estado Islámico, que llegó a controlar amplias zonas del país y de Siria.

La coalición internacional apoyó durante años a las fuerzas iraquíes mediante operaciones militares, entrenamiento e inteligencia.

Con la retirada, la estructura de seguridad quedará bajo mayor responsabilidad de las instituciones iraquíes, aunque Washington mantendrá cooperación en áreas como capacitación e intercambio de información.

Estados Unidos había encabezado previamente la invasión de Irak en 2003, que terminó con el derrocamiento de Saddam Hussein. Sus tropas se retiraron en 2011 y regresaron tres años después ante la expansión del Estado Islámico.

PRESIDENT TRUMP: "Today, I'm pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq." pic.twitter.com/gvH68DH1Bj — Fox News (@FoxNews) September 30, 2026

Irak da por terminada la misión de la coalición internacional

El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, también confirmó el fin de la presencia de la coalición encabezada por Estados Unidos y presentó la salida como un paso hacia una mayor responsabilidad nacional en materia de seguridad.

La retirada cierra una misión de aproximadamente 12 años contra el Estado Islámico, aunque permanecen preocupaciones por células remanentes del grupo y por la actividad de milicias armadas dentro del territorio iraquí.

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