¡En Corea ya es 13 de octubre! Jimin de BTS celebra su cumpleaños y las ARMY están de fiesta

Jimin de BTS está de cumpleaños y ARMY ya comenzó las celebraciones. Debido a la diferencia horaria, en Corea del Sur ya es 13 de octubre, una fecha especial para millones de fans que festejan la vida de uno de los integrantes más queridos del fenómeno mundial del K-pop.

Park Jimin nació el 13 de octubre de 1995, por lo que este 2026 cumple 31 años de edad en Corea del Sur. Mientras en México todavía es 12 de octubre, las felicitaciones ya comenzaron a circular entre sus seguidores, quienes aprovechan las primeras horas de su cumpleaños para dedicarle mensajes, fotografías, videos y muestras de cariño.

¿Por qué el cumpleaños de Jimin es tan especial para ARMY?

Desde su debut con BTS en 2013, Jimin ha conquistado al público por su talento como cantante y bailarín, su presencia en el escenario y su estilo artístico. Su voz y sus interpretaciones también le han permitido desarrollar una carrera como solista, con proyectos como FACE y MUSE.

Para ARMY, el cumpleaños de Jimin es una oportunidad para recordar sus momentos más emblemáticos, compartir sus canciones favoritas y organizar homenajes en redes sociales. Cada año, los seguidores de distintos países se suman a la celebración con publicaciones especiales y proyectos dedicados al artista.