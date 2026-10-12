Vinculan a proceso a presunto halcón criminal por homicidio de taxista en Nicolás Bravo

Un hombre señalado de hacer labores de vigilancia para un grupo delictivo del sur de Quintana Roo fue detenido y ya enfrenta un proceso penal por el homicidio de un taxista, quien fue atacado con un arma blanca dentro de su propia vivienda en la comunidad de Nicolás Bravo, municipio de Othón P. Blanco.

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El detenido responde al nombre de Juan José, es originario de Quintana Roo y fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía, quienes cumplimentaron una orden judicial en su contra por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

La víctima fue identificada como Enrique, quien se dedicaba a trabajar como taxista. De acuerdo con las indagatorias, el ataque ocurrió en el interior de su casa.

Las investigaciones ubican a Juan José como integrante de una estructura criminal que opera en la región sur de la entidad. Según la hipótesis ministerial, su función dentro del grupo era el halconeo, una tarea que consiste en observar movimientos y pasar información a los demás integrantes, y que habría estado relacionada con la ejecución del crimen.

Tras su captura, fue puesto a disposición de un Juez de Control. En la audiencia, el juzgador analizó los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y concluyó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por la muerte del taxista. Esa determinación se apoyó, según lo expuesto, en los indicios recabados en la escena del crimen, es decir, en el propio domicilio donde ocurrió el ataque en Nicolás Bravo.

Además, el juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido en un centro penitenciario mientras se define su situación jurídica. A partir de ahora, será un tribunal el que determine, con las pruebas que se presenten, si es responsable de la muerte de Enrique, un trabajador del volante cuya vida terminó en la tranquilidad de su hogar en Nicolás Bravo.

JGH