El Brujo Mayor, Unicornio Negro, sorprende con una boda espiritual en el Cenote Suytun

El misticismo de los cenotes de Yucatán fue el escenario de una celebración muy especial para el conocido Brujo Mayor de Catemaco, apodado el Unicornio Negro, quien viajó desde Veracruz para celebrar su boda espiritual en uno de los atractivos naturales más fotografiados del sureste mexicano.

La ceremonia se realizó el viernes 9 de octubre de 2026 en el Cenote Suytun, en Valladolid, donde el vidente y su pareja sellaron su unión en un entorno rodeado de piedra, agua cristalina y una atmósfera que conectó la celebración con sus creencias espirituales.

El propio Unicornio Negro compartió fotografías y videos del acontecimiento en sus redes sociales, donde agradeció a las personas que lo acompañaron en este momento. La celebración llamó la atención por la elección de un espacio natural que, además de ser un destino turístico, forma parte del patrimonio cultural y natural de la península de Yucatán.

¿Cómo fue la boda espiritual del Unicornio Negro en Yucatán?

De acuerdo con lo compartido por el brujo veracruzano, la ceremonia estuvo marcada por referencias a la energía ancestral, la naturaleza y las tradiciones espirituales que forman parte de sus creencias.

Para la pareja, la unión representó algo más que una celebración matrimonial: fue una manera de expresar su compromiso en un lugar que consideraron especial por su conexión con la naturaleza y el pasado de la región.

“Hoy comienza un nuevo camino, escrito por el destino y unido por el amor”, fue el mensaje asociado con la celebración.

La elección del cenote convirtió el acontecimiento en una experiencia distinta a las bodas convencionales. El entorno de piedra y el agua del lugar aportaron un escenario natural que acompañó el simbolismo espiritual de la ceremonia.

Cenote Suytun: el espectacular lugar donde se casó el Brujo Mayor

El Cenote Suytun se encuentra en Valladolid, Yucatán, y es uno de los sitios más reconocidos por sus características visuales. Su bóveda de piedra y la plataforma que se extiende sobre el agua lo convierten en un lugar muy popular entre quienes visitan esta región del sureste mexicano.

Uno de sus elementos más llamativos es el haz de luz que, bajo determinadas condiciones, atraviesa una abertura del techo e ilumina la plataforma central. Este efecto ha convertido al cenote en un escenario habitual para fotografías de viajeros.

Los cenotes también tienen una relevancia histórica y cultural para los pueblos mayas. Estos cuerpos de agua fueron fundamentales para el abastecimiento y tuvieron significados rituales en distintas etapas de la civilización maya.

En ese contexto, la decisión del Unicornio Negro de celebrar allí su boda espiritual aportó un componente simbólico a la ceremonia, al vincular una celebración personal con un entorno natural de gran importancia para la península.

¿Quién es el Brujo Mayor de Catemaco, conocido como el Unicornio Negro?

El Unicornio Negro es un personaje relacionado con el esoterismo, la astrología y las prácticas de videncia en México. Es originario de Catemaco, Veracruz, localidad reconocida por su tradición de curanderos, herbolarios y practicantes de distintas creencias espirituales.

Su popularidad también se ha extendido a las plataformas digitales, donde ha participado en entrevistas y pódcast sobre temas paranormales, rituales y experiencias vinculadas con el mundo esotérico.

A lo largo de su trayectoria, ha contado historias sobre supuestos trabajos espirituales relacionados con figuras poderosas del país. Estas afirmaciones forman parte de sus relatos públicos y no deben interpretarse como hechos comprobados de manera independiente.

Su visita a Yucatán para celebrar la boda espiritual volvió a colocarlo en el centro de la conversación, esta vez por un acontecimiento personal que combinó amor, simbolismo y un destino turístico emblemático.