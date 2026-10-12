Selma Blair es arrestada tras presuntamente morder a una azafata y golpear a otra en un avión

La actriz Selma Blair, reconocida por películas como Legalmente rubia, Cruel Intentions y Hellboy, quedó bajo custodia después de protagonizar un incidente en un avión de Delta Air Lines que viajaba de Los Ángeles a Nueva York. Dos integrantes de la tripulación reportaron lesiones y el caso quedó bajo investigación del FBI.

El altercado ocurrió el domingo 11 de octubre, cuando el vuelo 938 aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy (JFK). De acuerdo con los reportes difundidos por medios estadounidenses, la intérprete habría golpeado a una sobrecargo y mordido a otra durante el trayecto.

¿Por qué detuvieron a Selma Blair en el avión?

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó que sus elementos atendieron un reporte sobre una pasajera presuntamente agresiva tras la llegada del vuelo. La mujer fue identificada como Blair, de 54 años, y trasladada bajo custodia a un hospital para recibir una evaluación médica.

Selma Blair walks out of court after pleading not guilty to two counts of second-degree assault https://t.co/dSnw9qwkkJ https://t.co/sZVGClvdte — New York Post (@nypost) October 13, 2026

Según información publicada por TMZ, una de las sobrecargos presentó una laceración y la otra tenía marcas de mordedura. Una de las trabajadoras requirió atención hospitalaria.

El mismo medio difundió que las comunicaciones del incidente incluyeron solicitudes de asistencia médica por lesiones, entre ellas una hemorragia nasal. También se reportó que la actriz aparentemente se golpeó la cabeza contra una pared del avión. Estos detalles forman parte de los reportes sobre el caso y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial de lo ocurrido.

¿Qué dijo el equipo de Selma Blair sobre el altercado?

Un representante de la actriz declaró a ABC News que Blair experimentó una emergencia médica que habría desencadenado la conducta denunciada. Según su equipo, después de aterrizar recibió atención médica inmediata y se encontraba estable.

Hasta el momento, no se han detallado públicamente las causas de la emergencia ni se ha informado que esta explicación haya sido confirmada por las autoridades.

Por su parte, Delta Air Lines señaló que mantiene una política de tolerancia cero ante los comportamientos indisciplinados o ilegales y que la seguridad de los pasajeros y de la tripulación es una prioridad.

Selma Blair protagonizó otro incidente durante un vuelo en 2016

Este no sería el primer episodio de este tipo que involucra a la actriz. En junio de 2016, Blair fue retirada en camilla de un avión después de sufrir una crisis durante un viaje en el que estaba acompañada por su hijo y el padre del menor.

Posteriormente, la intérprete ofreció disculpas públicas y explicó que había mezclado alcohol con medicamentos. En aquella ocasión reconoció su error y lamentó lo sucedido.