Luz María Zetina y Lorena Ochoa vuelven a acaparar miradas: las imágenes que reavivan rumores de romance

Una serie de fotografías volvió a colocar a Luz María Zetina y Lorena Ochoa en el centro de las conversaciones sobre su vida sentimental. Ambas aparecieron juntas durante una reunión con amigas del espectáculo, en imágenes publicadas por Yolanda Andrade que reavivaron las especulaciones sobre un posible romance.

Las fotografías se difundieron el viernes 26 de junio de 2026 y también mostraron a otras figuras del medio artístico, entre ellas Montserrat Oliver y Gloria Calzada. Sin embargo, la cercanía entre Zetina y Ochoa fue lo que más llamó la atención de quienes siguen los rumores sobre su relación.

¿Luz María Zetina y Lorena Ochoa confirmaron su relación?

Aunque las nuevas imágenes generaron preguntas entre los seguidores de ambas, no existe una confirmación pública de que sean pareja. Hasta la información difundida en el reporte, ni la conductora ni la exgolfista habían aclarado si mantienen una relación sentimental.

La aparición conjunta tampoco demuestra por sí misma que exista un noviazgo. No obstante, las fotografías volvieron a despertar el interés por una versión que circula desde hace varios meses en el mundo del espectáculo.

¿Cómo surgieron los rumores de romance?

Las especulaciones comenzaron después de que Luz María Zetina revelara que había terminado su relación con Emilio Guzmán, con quien mantuvo un noviazgo de ocho años. La conductora explicó que su historia había llegado a su fin porque se había enamorado de otra persona.

Posteriormente, el periodista de espectáculos Jorge Carbajal señaló que esa persona sería Lorena Ochoa. La versión comenzó a difundirse en medios y redes sociales, aunque las protagonistas no han confirmado públicamente esa información.

Las apariciones juntas aumentan las especulaciones

Las fotografías compartidas por Yolanda Andrade se sumaron a otras ocasiones en las que Luz María Zetina y Lorena Ochoa han coincidido públicamente, incluidas reuniones y celebraciones de fin de año mencionadas en reportes anteriores.

Estas apariciones han mantenido el tema vigente entre sus seguidores, pero no permiten establecer cuál es la naturaleza de su vínculo. Por ahora, las imágenes muestran que compartieron un encuentro social, sin que eso constituya una confirmación sentimental.

¿Qué han dicho Luz María Zetina y Lorena Ochoa?

Hasta el momento, ninguna de las dos ha confirmado ni desmentido el supuesto romance en la información citada. Por ello, la posibilidad de que mantengan una relación continúa siendo una versión no corroborada.