Natalia Lafourcade sorprende al interpretar “En el 2000” en el Teatro Metropólitan

Natalia Lafourcade sorprendió a sus seguidores al volver a interpretar uno de los temas más emblemáticos de su carrera: “En el 2000”, canción que marcó a toda una generación y que la impulsó a la fama desde su lanzamiento en 2002.

El momento ocurrió durante el cierre de su gira Cancionera, en el Teatro Metropólitan, donde el público comenzó a pedir a gritos el éxito que la cantante mexicana ha dejado fuera de varios de sus repertorios recientes.

Ante la insistencia de sus fans, la artista los invitó a cantar el tema para recordar juntos aquella etapa de su trayectoria. Así, versos como “En el dos mil, busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes” volvieron a escucharse en el recinto, desatando la emoción y la nostalgia entre los asistentes.

"En el dos mil, busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes". ❤️ La cantante mexicana #NataliaLafourcade enamoró a sus fans al volver a cantar su famoso tema "En el 2000", lanzado en el 2002 y que la catapultó fuertemente a la fama. Durante el cierre de su gira "Cancionera" en el Teatro Metropolitan, los fans comenzaron a pedirle el tema, el mismo que ella ha descartado de varios de sus actuales repertorios, y pidió a los seguidores que la cantaran para recordarla. ¿Tienes algún recuerdo con esta canción? ❤️‍🩹 — El Heraldo de México (@heraldodemexico) October 15, 2026

La interpretación rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde los seguidores celebraron que Natalia recuperara por un momento una canción que permanece entre las más recordadas de su discografía.

Con este gesto, la intérprete de éxitos como “Hasta la raíz” demostró el vínculo que mantiene con su público y cómo una canción puede transportarlo a otra época, incluso muchos años después de su lanzamiento.