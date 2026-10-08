La Granja VIP: Así van las votaciones tras definirse la placa de nominados de la semana

La noche de ayer, las cosas se pusieron muy intensas en la quinta Asamblea de Nominación de La Granja VIP, donde los granjeros se dijeron varias cosas y generaron mucha polémica que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales.

Además, en esta ocasión el poder de dos Huevos Dorados cambiaron las cosas de forma radical para los granjeros nominados, pues la fortuna estuvo a favor de unos, mientras que otros tuvieron mala suerte.

Noticia Destacada La Granja VIP: Pascal Nadaud rompe el silencio y hace revelación sobre su sexualidad

¿Quiénes son los nominados en La Granja VIP?

Al final de la polémica noche, los nominados fueron Ivonne Montero, Natalia Alcocer, Pimpinela, Julio Camejo y Pascal, quienes ahora están en riesgo de salir el próximo domingo, y convertirse en el quinto eliminado de La Granja VIP.

Sin embargo, recordemos que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, pues todavía falta el juego de la salvación y la traición, por lo que las estrategias van a ser fundamentales los próximos días.

Noticia Destacada ‘La Granja VIP’; Manelyk tira la comida de Bicolor a la basura: “Trágatelo de ahí”

¿Cómo van las votaciones en la quinta semana de La Granja VIP?

Tras darse a conocer los nominados de la semana, el sitio en Facebook ‘Vaya Vaya’, hizo una encuesta entre los fans del reality, donde han elegido a sus preferidos para ser salvados, aunque no es una estadística oficial, brinda una idea de las votaciones que están haciendo los seguidores del programa.

Hasta el momento, las votaciones van así:

Pimpinela 32%

Ivonne Montero 21%

Pascal 19%

Natalia Alcocer 14%

Julio Camejo 14%

Será hasta el domingo, 11 de octubre, en punto de las 20:00 horas que se va a conocer al quinto eliminado de La Granja VIP.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal