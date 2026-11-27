El Gabinete de Seguridad federal informó sobre la detención de Jonathan “N”, alias “La Rana”, identificado como presunto operador de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vinculada con homicidios y venta de droga en Ocotlán, Jalisco.

A través de su cuenta de X, este viernes 27 de noviembre de 2026, las autoridades federales señalaron que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron ejecutar cateos en tres domicilios del municipio.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

¿Quién es “La Rana”, detenido en Ocotlán, Jalisco?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Jonathan “N” es investigado por sus presuntos vínculos con una célula del CJNG que opera en la región.

La Fiscalía General de la República lo identifica como posible líder de un grupo delictivo relacionado con homicidios y comercialización de drogas.

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Los cateos se realizaron como parte de una investigación por posibles delitos de delincuencia organizada, contra la salud, ilícitos en materia de hidrocarburos, así como acopio y tráfico de armas de fuego.

¿Qué aseguraron durante los cateos contra el CJNG en Jalisco?

Durante las diligencias, las autoridades federales aseguraron dos armas de fuego, una larga y otra corta, además de cartuchos y seis vehículos.

También fueron localizados un dron, una máquina contadora de dinero, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo, cuyo monto no había sido cuantificado.

En Ocotlán, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con @SSPCMexico y @SEMAR_mx, ejecutaron cateos en tres domicilios y detuvieron a Jonathan “N”, alias “La Rana”, señalado como operador de una célula delictiva del CJNG vinculada con homicidios y venta de droga en la región. Los cateos se realizaron en el marco de una investigación por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, en materia de hidrocarburos y acopio y tráfico de armas de fuego. Durante esta operación se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, seis vehículos, un dron, una máquina contadora de dinero, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Las instituciones del Gabinete de Seguridad continuaremos trabajando de manera coordinada para detener a los generadores de violencia, desarticular las estructuras criminales y avanzar en la construcción de la paz en Jalisco. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 27, 2026

La FGR informó que Jonathan “N” y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad reiteró que mantendrá las acciones coordinadas para detener a presuntos generadores de violencia y desarticular estructuras criminales en Jalisco.

El detenido se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial.

IO