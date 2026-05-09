BTS lleva la lucha libre mexicana al Estadio GNP durante su segundo concierto en CDMX

BTS volvió a causar furor en México durante su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde sorprendió a miles de fans al incorporar elementos de la lucha libre mexicana en una de las presentaciones más comentadas de la noche.

El momento ocurrió durante la interpretación de la canción “Hooligan”, cuando parte del cuerpo de baile apareció en el escenario utilizando máscaras inspiradas en luchadores mexicanos.

Videos del instante rápidamente se viralizaron en redes sociales entre fans del grupo y seguidores de la lucha libre.

La referencia a la cultura mexicana ocurrió apenas un día después de que integrantes de BTS fueran vistos en la Arena México disfrutando de una función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde convivieron con el luchador Místico y otros gladiadores.

Algunos integrantes del grupo utilizaron máscaras de luchadores como Titán, Máscara Dorada y los Hermanos Calavera durante su visita a la llamada “Catedral de la lucha libre”.

Uno de los momentos más comentados de aquella visita fue la aparición de Místico usando una chamarra inspirada en BTS antes de subir al ring, además del saludo que tuvo con los integrantes de la agrupación coreana frente a cientos de aficionados.