Vendedor ambulante “burla” seguridad antipiratería en concierto de BTS y se vuelve viral; “llévele algo de Yoni, yo ni los conozco”

La creatividad de los mexicanos se hace tendencia en las redes sociales, ahora fue en el concierto de BTS, donde un vendedor ambulante se robó las miradas de todos. Cuando los fans estaban buscando un recuerdo de sus cantantes preferidos, el joven promocionaba su mercancía, siendo honesto al decir que no era original.

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Esta fue la frase que lo hizo viral en redes sociales

El joven estaba anunciando su mercancía con la frase “Algo de Yoni… yo ni los conozco”, lo que ocasionaba la risa de varias personas que estaban cerca, antes el momento tan divertido, algunos jóvenes tomaron la decisión de grabarlos y subirlos a las redes sociales.

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Uno de los puntos que más sorprendió a los usuarios de las redes sociales, es la forma en que el vendedor anunciaba sus productos, lo que generó varios comentarios, al grado que algunas personas se acercaron a comprarle.

Ahora, los fans de BTS, han confirmado que regresará a nuestro país el próximo año, luego de aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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