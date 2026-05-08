¡Confirmado! BTS regresa a México en 2027, así lo anunció la presidenta Sheinbaum en sus redes sociales

Durante estos días, la agrupación BTS se encuentra de visita en nuestro país, pues estará presentándose en el Estadio GNP Seguros. Además, la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, los recibió en Palacio Nacional.

Y fue la propia mandataria, quien mencionó que la agrupación estará de regreso durante el 2027 en nuestro país, esto fue confirmado en la mañanera del 7 de mayo.

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“Regresa BTS en el 2027 a México, ya poco a poco vamos a ir viendo. Unos jóvenes muy sencillos, modestos, tranquilos. Increíble lo que pasó, en la mañana anunciamos que iban a salir a saludar, calcularon cerca de 50 mil personas”

La mandataria aseguró que en el encuentro que tuvo con los famosos RM, V, Jungkook, Jin, Suga, J-Hope y Jimin, recordaron que su última visita en México fue el pasado 2017 durante el festival de música K-CON

“Me llamó la atención que ellos deciden su agenda, pero cuando les dije ”¿les gusta México?“, dijeron que México tiene una energía que no tiene otro lugar del mundo. Muy contentos de estar aquí”

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La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el regreso de BTS en sus redes sociales

Por medio de redes sociales, la mandataria publicó un video en donde está acompañada de los integrantes de BTS, confirmando que la banda regresa en 2027, tras una invitación que les hizo.

¡BTS regresa a México en 2027! pic.twitter.com/JFbCejFONa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 9, 2026

“Les tengo una buena noticia para todo el Army de BTS y para todas y todos los jóvenes de México”, menciona la mandataria en un video de 23 segundos, donde les pregunta a los cantantes “¿Quieren regresar el próximo año a México?” a lo que todos juntos responden que sí.

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