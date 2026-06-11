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México vs. Sudáfrica EN VIVO hoy: sigue el resultado, goles y minuto a minuto del debut del Tri en el Mundial 2026

La Selección Mexicana enfrenta a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 con la misión de comenzar con una victoria.

Ana García

Por Ana García

11 de jun de 2026

1 min

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México ya gana el duelo ante Sudáfrica
México ya gana el duelo ante Sudáfrica

La espera terminó para millones de aficionados. Este jueves 11 de junio, la Selección Mexicana será la encargada de poner en marcha la actividad del Mundial 2026 cuando enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, escenario que volverá a ser protagonista de una jornada histórica para el futbol internacional.

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La presidenta de México optó por ver la inauguración y el partido de México vs. Sudáfrica desde la alcaldía Gustavo A. Madero en el deportivo Los Galeana. Está acompañada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, el alcalde y otros secretarios y parte del gabinete presidencial.

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