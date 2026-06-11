México vs. Sudáfrica EN VIVO hoy: sigue el resultado, goles y minuto a minuto del debut del Tri en el Mundial 2026

La espera terminó para millones de aficionados. Este jueves 11 de junio, la Selección Mexicana será la encargada de poner en marcha la actividad del Mundial 2026 cuando enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, escenario que volverá a ser protagonista de una jornada histórica para el futbol internacional.

SIGUE EN VIVO EL PARTIDO

Sheinbaum grita el gol de México fuera del Zócalo

La presidenta de México optó por ver la inauguración y el partido de México vs. Sudáfrica desde la alcaldía Gustavo A. Madero en el deportivo Los Galeana. Está acompañada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, el alcalde y otros secretarios y parte del gabinete presidencial.

MEDIO TIEMPO

Mundial 2026: Las celebridades que asistieron al partido inaugural

Noticia Destacada Mundial 2026: Las celebridades que asistieron al partido inaugural

TIEMPO DE HIDRATACIÓN

Como una de las nuevas normas de FIFA, ambos equipos toman tiempo de hidratación al minuto 25

México abre el marcador, así fue la anotación de Quiñones

Noticia Destacada Quiñones adelanta al Tri ante Sudáfrica: así fue el primer gol de México en el Mundial 2026

¡ARRANCA EL MUNDIAL!

SE ENTONA EL HIMNO DE AMBAS SELECCIONES

Alejandro Fernández fue el encargado por México

Así cantaron el Himno Nacional Mexicano en la Copa del Mundo pic.twitter.com/xBrCzJ5Pyk — Noticias de México (@NoticiaMex) June 11, 2026

¡ALINEACIÓN OFICIAL! 🚨



Este es nuestro primer XI en la Copa del Mundo.



Listos para darlo todo.

¡Vamos, vamos, vamos! 🫶#SomosMéxico pic.twitter.com/UF47hYo9nk — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026