Falla en línea de media tensión deja a habitantes de Holbox sin energía eléctrica

Habitantes del destino turístico de la isla de Holbox enfrentan una compleja situación tras reportar un apagón generalizado que mantiene a amplio sector del territorio insular sin servicio de energía eléctrica desde las primeras horas de la madrugada de este viernes.

La contingencia comenzó aproximadamente a las cuatro de la mañana, provocando una inmediata movilización entre los residentes y comerciantes locales, quienes a través de redes comunitarias comenzaron a coordinar el acopio de reportes para exigir la pronta intervención de las autoridades ante el impacto económico y social que representa la falta de suministro.

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La causa del desabasto fue confirmada oficialmente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Ricardo León, encargado de la oficina de la CFE en Kantunilkín, informó que el problema se originó debido a una línea de media tensión que se encuentra reventada.

Hasta el momento, la dependencia no ha determinado con precisión si las afectaciones estructurales fueron ocasionadas por los fuertes vientos registrados en la región costera o si, por el contrario, alguna unidad de transporte pesado se atoró de manera accidental en el cableado urbano, provocando la ruptura del tendido eléctrico.

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Ante la gravedad del incidente, el funcionario externó que el personal técnico y las cuadrillas de emergencia ya se encuentran desplegados físicamente en la isla de Holbox con el objetivo de iniciar las maniobras de reparación.

Al ser cuestionado sobre la cobertura del daño por representantes de la comunidad, León precisó de forma preliminar que el número de usuarios directamente afectados por este corte específico se calcula en alrededor de ciento veinte contratos, estimando que las labores prioritarias continúen durante las próximas horas para restablecer por completo la normalidad en este importante polo turístico